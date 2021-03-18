«Бавария» побила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

"Бавария" в 19-й раз в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, что является новым рекордом турнира, сообщается в Twitter OptaJean. Предыдущий рекорд принадлежал "Барселоне". Каталонцы преодолевали барьер 1/8 финала турнира 18 раз. В нынешнем сезоне они вылетели в 1/8 финала, уступив "Пари Сен-Жермен".

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" принимала "Лацио". Встреча прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счетом 2-1. Первая встреча в Риме завершилась победой немецкой команды со счетом 4-1. Таким образом, "Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

Отметим, что в Лиге чемпионов по итогам матчей 1/8 финала было установлено уникальное статистическое достижение. Как сообщается в Twitter OptaFranz, впервые в истории Лиги чемпионов четыре менеджера из одной страны вышли в четвертьфинал - Эдин Терзич ("Боруссия" Дортмунд), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Томас Тухель ("Челси") и Ханс-Дитер Флик ("Бавария"). Все они являются немецкими специалистами.

Напомним, "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.