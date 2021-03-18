Азербайджан завоевал 16-ю лицензию на Токио-2020

Сборная Азербайджана завоевала еще одну лицензию на летние Олимпийские игры в Токио-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, очередную лицензию завоевал борец вольного стиля Ислам Базарганов.

Выйдя в финал европейского олимпийского квалификационного турнира в столице Венгрии Будапеште, он получил путевку на участие в Токио-2020. Борец в весовой категории до 57 кг в 1/2 финала одолел Георгия Вангелова (Болгария) со счетом 5:1 и прошел в финал.

Отметим, что количество лицензий азербайджанской сборной на Токио-2020 достигло 16.

Олимпиада в Токио пройдет в этом году с 23 июля по 8 августа.