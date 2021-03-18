https://news.day.az/sport/1326826.html Азербайджан завоевал 16-ю лицензию на Токио-2020
Азербайджан завоевал 16-ю лицензию на Токио-2020
Сборная Азербайджана завоевала еще одну лицензию на летние Олимпийские игры в Токио-2020.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, очередную лицензию завоевал борец вольного стиля Ислам Базарганов.
Выйдя в финал европейского олимпийского квалификационного турнира в столице Венгрии Будапеште, он получил путевку на участие в Токио-2020. Борец в весовой категории до 57 кг в 1/2 финала одолел Георгия Вангелова (Болгария) со счетом 5:1 и прошел в финал.
Отметим, что количество лицензий азербайджанской сборной на Токио-2020 достигло 16.
Олимпиада в Токио пройдет в этом году с 23 июля по 8 августа.
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