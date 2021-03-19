Азербайджан завоевал еще две лицензии на Токио-2020
Сборная Азербайджана завоевала две лицензии на летние Олимпийские игры в Токио-2020. Наш борец Гаджимурад Гаджиев вышел в финал Европейского олимпийского отборочного турнира в Будапеште (Венгрия).
Спортсмен в весовой категории 74 кг в 1/2 финала в первом поединке выбил своего французского соперника. Продемонстрировав упорство в четвертьфинале, член нашей сборной на последних секундах удачным трюком обыграл представителя Венгрии и вышел в полуфинал. На этом этапе Гаджиев показал свою силу румынскому спортсмену и вышел как в финал соревнований, так и на Олимпийские игры, передает Day.Az.
Финальная встреча состоится 19 марта.
Также в финал европейского олимпийского квалификационного турнира в Будапеште вышел Гаджи Алиев.
Спортсмен в весовой категории до 65 кг в полуфинале победил представителя Молдовы Максима Сакултана.
Это позволило трехкратному чемпиону мира и Европы получить лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Токио.
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