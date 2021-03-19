Азербайджан завоевал еще две лицензии на Токио-2020

Сборная Азербайджана завоевала две лицензии на летние Олимпийские игры в Токио-2020. Наш борец Гаджимурад Гаджиев вышел в финал Европейского олимпийского отборочного турнира в Будапеште (Венгрия).

Спортсмен в весовой категории 74 кг в 1/2 финала в первом поединке выбил своего французского соперника. Продемонстрировав упорство в четвертьфинале, член нашей сборной на последних секундах удачным трюком обыграл представителя Венгрии и вышел в полуфинал. На этом этапе Гаджиев показал свою силу румынскому спортсмену и вышел как в финал соревнований, так и на Олимпийские игры, передает Day.Az.

Финальная встреча состоится 19 марта.

Также в финал европейского олимпийского квалификационного турнира в Будапеште вышел Гаджи Алиев.

Спортсмен в весовой категории до 65 кг в полуфинале победил представителя Молдовы Максима Сакултана.

Это позволило трехкратному чемпиону мира и Европы получить лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Токио.