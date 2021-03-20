https://news.day.az/sport/1326932.html Майк Тайсон назвал дату следующего боя
Майк Тайсон назвал дату следующего боя
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведет 29 или 31 мая, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".
При этом он не сообщил, кто станет его соперником.
Напомним, что в ноябре 2020 года М.Тайсон провел бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый поединок завершился вничью.
На счету 54-летнего Тайсона 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, один поединок признали несостоявшимся
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