Майк Тайсон назвал дату следующего боя

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведет 29 или 31 мая, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

При этом он не сообщил, кто станет его соперником.

Напомним, что в ноябре 2020 года М.Тайсон провел бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый поединок завершился вничью.

На счету 54-летнего Тайсона 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, один поединок признали несостоявшимся