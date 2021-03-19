Роналду настоял на проведении матча с Азербайджаном в Турине

22 марта сборная Португалии по футболу начнет подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 против команды Азербайджана в тренировочном центре итальянского клуба "Ювентус".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com со ссылкой на Tuttosport, ситуация с пандемией коронавируса в Португалии вынудила сборную этой страны провести стартовый матч отбора на нейтральном поле в итальянском Турине. Именно хавбек "Ювентуса" Криштиану Роналду настаивал на том, чтобы местом проведения был Турин. Команда также будет размещена в отеле J-Hotel, который расположен рядом с тренировочными полями.

Благодарю 36-летнему португальцу, национальной команде его страны созданы все условия в Турине. Роналду оценил готовность "Ювентуса" создать все условия для гостей и поблагодарил руководство клуба.

Подопечные Джанни Де Бьязи будет тренироваться в Виново, в другом спортивном центре "Ювентуса", где обычно тренируются женские и молодежные команды.

Напомним, что матч Португалия - Азербайджан состоится 24 марта на стадионе "Ювентус" и начнется в 23:45 по бакинскому времени.