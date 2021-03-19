Азербайджанский паралимпиец завоевал золотую медаль в Тунисе

Спортсмен Национального Паралимпийского комитета Азербайджана Олохан Мусаев, выступавший в категории F55 на Гран-при Всемирной паралимпийской легкой атлетики в Тунисе, завоевал золотую медаль в толкании ядра, показав результат 11,57 м.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ведомства.

Это вторая золотая медаль нашей команды на данном турнире.

Отметим, что Олохан Мусаев уже обеспечил лицензию на Летние Паралимпийские игры в Токио-2020.