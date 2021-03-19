https://news.day.az/sport/1326965.html Азербайджанский паралимпиец завоевал золотую медаль в Тунисе
Азербайджанский паралимпиец завоевал золотую медаль в Тунисе
Спортсмен Национального Паралимпийского комитета Азербайджана Олохан Мусаев, выступавший в категории F55 на Гран-при Всемирной паралимпийской легкой атлетики в Тунисе, завоевал золотую медаль в толкании ядра, показав результат 11,57 м.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ведомства.
Это вторая золотая медаль нашей команды на данном турнире.
Отметим, что Олохан Мусаев уже обеспечил лицензию на Летние Паралимпийские игры в Токио-2020.
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