Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник "Реала" Лука Модрич стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru, в ответном матче 1/8 финала турнира против "Аталанты" (3:1) хорват сделал результативную передачу на Карима Бензема.

На звание игрока недели также претендовали полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, хавбек "Челси" Н'Голо Канте, а также Джошуа Киммих из "Баварии".