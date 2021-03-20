Шестеро азербайджанских атлетов поборются за олимпийские лицензии
Сегодня начинаются выступления борцов греко-римского стиля на Европейском олимпийском лицензионном турнире, проходящем в столице Венгрии Будапеште.
Как передает Day.Az, за путевку на Олимпийские игры поборются шестеро азербайджанских атлетов.
60 кг
1/8 финала. Мурад Мамедов - Юстас Петравичус (Литва)
67 кг
Классификация. Исламбек Дадов - Михай Михут (Румыния)
77 кг
1/8 финала. Санан Сулейманов - Александрин Гуту (Молдова)
87 кг
1/8 финала. Ислам Аббасов - Шимон Шимонович (Польша) / Даниэль Александров (Болгария)
97 кг
1/8 финала. Мурат Локьяев - Лаократис Кесидис (Греция)
130 кг
1/8 финала. Бека Канделаки - Александрос Пападатос (Греция)
Встречи начнутся в 14:00 по бакинскому времени. Спортсмены, вышедшие в финал, получат лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Токио.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре