https://news.day.az/sport/1327430.html Титульный бой UFC перенесли из-за коронавируса
Титульный бой UFC перенесли из-за коронавируса
Поединок между австралийцем Александром Волкановски и американцем Брайаном Ортегой за титул UFC не состоится 27 марта на турнире организации под номером 260. Об этом сообщает пресс-служба UFC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Бой перенесен на неопределенный срок из-за того, что у одного из членов команды Волкановски подозрение на коронавирус.
Волкановски должен был защищать титул в весе до 65,8 кг. Поединок был запланирован как один из двух главных боев вечера.
На счету Волкановски 22 победы и одно поражение в ММА. В послужном списке Ортеги 15 побед и одно поражение.
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