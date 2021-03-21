Впервые азербайджанский пловец самостоятельно пробился на Олимпиаду

На международном турнире в Стамбуле азербайджанский пловец Рамиль Велизаде на дистанции 200 метров баттерфляем стал абсолютным победителем соревнования. Он показал результат 1:59,75 и завоевал путевку на Олимпиаду в Японию.

Как сообщает Day.Az, для Азербайджана это вторая лицензия на предстоящие Игры. Первую путевку завоевал лидер нашей команды Максим Шемберев, выполнивший норматив на чемпионате мира-2019 на дистанции 400 метров в комплексном плавании.

Отметим, что Рамиль Велизаде стал первым в истории Азербайджана сумевшим самостоятельно, а не при помощи специального приглашения (wild card), пробиться на Олимпиаду.

В соревновании участвовали около 700 спортсменов из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Мальты, Эстонии и Украины. Сборной Азербайджана руководили главный тренер Рашад Абдурахманов и главный консультант Сергей Бондарь. В соревновании также принимали участие Марьям Шейхализаде, Фатима Алкарамова, Сельджан Абдурахманлы, Аян Калантарова, Рашад Алгулиев, Абдурахман Рустамов, Максим Воронцов.

Марьям Шейхализаде завоевала серебряную и бронзовую медали. Турнир завершится сегодня.