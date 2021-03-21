https://news.day.az/sport/1327463.html Азербайджанский борец победил польского спортсмена армянского происхождения
Азербайджанский борец победил польского спортсмена армянского происхождения
Азербайджанский борец Исламбек Дадов победил польского борца армянского происхождения на европейском олимпийском квалификационном турнире в Будапеште.
Борец греко-римского стиля И.Дадов на этапе квалификации обыграл румына Михая Раду Михуцу со счетом 9:0.
В 1/8 финала он одолел Геворга Сааакяна из Польши со счетом 4:1.
Тем самым И.Дадов лишил Г.Сааакяна путевки на Олимпиаду.
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