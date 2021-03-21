Азербайджанский борец победил польского спортсмена армянского происхождения

Азербайджанский борец Исламбек Дадов победил польского борца армянского происхождения на европейском олимпийском квалификационном турнире в Будапеште.

Борец греко-римского стиля И.Дадов на этапе квалификации обыграл румына Михая Раду Михуцу со счетом 9:0.

В 1/8 финала он одолел Геворга Сааакяна из Польши со счетом 4:1.

Тем самым И.Дадов лишил Г.Сааакяна путевки на Олимпиаду.