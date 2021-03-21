Нурмагомедов рассказал, почему решил уйти из спорта

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признал, что решение о завершении карьеры на пике славы далось ему нелегко, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Нурмагомедов официально завершил карьеру, об этом объявил 19 марта глава UFC Дэйна Уайт. Чемпионский пояс, которым владел россиянин, теперь вакантный, бой за него пройдет 15 мая, претенденты - американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейро.

"Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь: "Нет", -сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу ESPN.

Он добавил, что возможно, люди его никогда не поймут. "Но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение", - поделился чемпион.

По словам бойца, у него есть чувство, что каждый его бой отнимает дни жизни у его матери " И что же мне делать? Я пришел в этот вид спорта, чтобы показать, кто я, и стать лучшим, я стал чемпионом мира, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC, что еще? Только денежные бои, а мне деньги не нужны", - отметил он.

Теперь Нурмагомедов планирует заняться бизнесом, проводить больше времени с семьей и поддерживать братьев, которые также являются бойцами UFC.