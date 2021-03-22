Названы лучшие клубы десятилетия в Европе

Испанские "Барселона" и "Реал" возглавили очередной рейтинг футбольных клубов Европы за последнее десятилетие. Теперь свою версию опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Победитель Лиги чемпионов "Бавария" в нем - только третья, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Впрочем, мюнхенский клуб выиграл главный евротурнир только в последний год десятилетия, начавшегося в 2011 году и завершившегося в 2020-м. А до этого в Лиге чемпионов царили испанские гранды, взявшие на двоих 6 титулов (2 у "Барсы" и 4 - у "Реала").

Но специалисты IFFHS считали не только призы, но и специальные баллы за участие клубов в крупнейших турнирах: рейтинг составлен исходя из суммарного количества баллов, набранных за каждый год с 2011-го по 2020-й.

Итак, у "Барселоны" получилось 2877 баллов, "Реал" отстал чуть менее чем на 100 баллов (2782), третья - "Бавария" (2594,5). В Топ-10 также вошли французский "Пари Сен-Жермен" (2357 баллов), испанский "Атлетико" (2302), итальянский "Ювентус" (2272) и четыре клуба из Англии - "Челси" (2113), "Манчестер Сити" (2113), "Манчестер Юнайтед" (2020) и "Арсенал" (2016).