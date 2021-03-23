Олимпиада без туристов: Япония потеряет 150 млрд иен

Огромные убытки в размере около 150 млрд иен грозят экономике Японии из-за проведения летних Олимпийский игр без присутствия иностранных болельщиков. Ранее сообщалось, что Страна Восходящего солнца отказалась впускать к себе фанатов из других стран, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пандемия коронавируса уже принесла японской экономике множество проблем, связанных с переносом Олимпиады-2020 на год вперед. Теперь правительство страны объявило, что туристы из других стран не смогут присутствовать на олимпийских состязаниях.

Совокупно потери экономики Страны Восходящего солнца от переноса Игр и отсутствия доходов от спортивного туризма оцениваются с 150 млрд иен или 1,38 млрд долларов. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японский исследовательский институт Nomura.

Эта негативная оценка построена на предварительных данных о возможном потреблении иностранными туристами разного рода услуг до начала пандемии коронавируса. Как сообщается, дополнительные убытки могут возникнуть, если оргкомитет Олимпиады примет решение ограничить количество местных зрителей на трибунах.