Рэмси может перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси может стать игроком "Ливерпуля", сообщает Calciomercato 23 марта.

По данным источника, туринский клуб попытается летом продать 30-летнего футболиста, и на него есть предложения из Англии. В частности, среди претедентов числится мерсисайдский клуб, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Контракт с Рэмси с "Юве" рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне валлиец провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.