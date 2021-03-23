Азербайджанский пловец завоевал олимпийскую лицензию

Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Рашад Абдурахманов, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

Р.Велизаде отличился на международном турнире в Стамбуле, где стал чемпионом на дистанции 200 метров баттерфляем (1.59.75 сек.).