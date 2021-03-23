https://news.day.az/sport/1327806.html Азербайджанский пловец завоевал олимпийскую лицензию - ФОТО
Азербайджанский пловец завоевал олимпийскую лицензию - ФОТО
Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио.
Об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Рашад Абдурахманов, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
Р.Велизаде отличился на международном турнире в Стамбуле, где стал чемпионом на дистанции 200 метров баттерфляем (1.59.75 сек.).
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