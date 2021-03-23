Хотим отнять очки у Португалии

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи поделился мнением касательно предстоящего завтра матча стартового тура группы A отбора на ЧМ-2022 против Португалии в итальянском Турине, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Наша первая игра будет против сильной сборной в группе. У нас собрана хорошая, молодая команда. Каждый из них имеет свои качества и ценен для нас. Мы должны чаще играть вместе. Нам нужно время. Португалия - более опытная команда. Постараемся показать на поле все то, над чем работаем на тренировках, чтобы заработать свое первое очко. Мы не должны давать сопернику свободного пространства. Знаем, на что они способны. Нам нельзя быть пассивными на поле, мы не должны бояться. Для нас это будет очень тяжелое испытание. Если удастся реализовать задуманное, сможем показать хорошую игру. Завтра играем "дома" у Роналду. В тактическом плане будет интересная игра. Завтра увидим, как мы подготовились к этой встрече", - заявил Де Бьязи.

