Я поручил своим игрокам не бояться Рональду

Матч против сборной Португалии станет стимулом для моих игроков.

Об этом итальянскому изданию La Repubblica сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи, передает Day.Az.

На вопрос издания о том, будет ли азербайджанским футболистам сложно играть против Криштиану Роналду, Де Бьязи ответил, что в целом матч против сборной Португалии станет стимулом для футболистов.

"Правда, соперник сильный, но я поручил своим игрокам не бояться Роналду и быть активными. В противном случае нам придется просто следить за их игрой", - отметил главный тренер сборной Азербайджана.