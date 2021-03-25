https://news.day.az/sport/1328175.html Азербайджан сыграл с Португалией
Азербайджан сыграл с Португалией
Сборная Азербайджана по футболу сыграла с Португалией в первом туре отборочного турнира ЧМ-2022.
Как сообщает Day.Az, матч, который прошел в итальянском Турине, завершился победой Португалии со счетом 1:0.
Команда соперника набрала 3 очка благодаря автоголу Максима Медведева на 37-й минуте.
Отметим, что следующий матч в группе сборная Азербайджана сыграет 30 марта в Баку против Сербии.
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