Азербайджан сыграл с Португалией

Сборная Азербайджана по футболу сыграла с Португалией в первом туре отборочного турнира ЧМ-2022.

Как сообщает Day.Az, матч, который прошел в итальянском Турине, завершился победой Португалии со счетом 1:0.

Команда соперника набрала 3 очка благодаря автоголу Максима Медведева на 37-й минуте.

Отметим, что следующий матч в группе сборная Азербайджана сыграет 30 марта в Баку против Сербии.