https://news.day.az/sport/1328198.html Испанские СМИ сообщили, что Роналду хочет вернуться в «Реал»
Испанские СМИ сообщили, что Роналду хочет вернуться в «Реал»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет вернуться в "Реал", передает Day.Az со ссылкой на Marca.
Португалец готов покинуть итальянский клуб, если получит предложение из Мадрида.
Роналду хочет уйти, так как разочарован неудачей проекта, который выстраивают в "Ювентусе".
Португалец считает назначение Андреа Пирло на пост главного тренера "Юве" неубедительным шагом со стороны руководства клуба.
36-летний форвард хочет вернуться в "Реал" и убежден, что сможет принести пользу мадридскому клубу.
"Реал" проанализирует ситуацию и направит предложение о трансфере игрока, если посчитает такую сделку необходимой.
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