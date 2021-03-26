Испанские СМИ сообщили, что Роналду хочет вернуться в «Реал»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет вернуться в "Реал", передает Day.Az со ссылкой на Marca. 

Португалец готов покинуть итальянский клуб, если получит предложение из Мадрида.

Роналду хочет уйти, так как разочарован неудачей проекта, который выстраивают в "Ювентусе". 

Португалец считает назначение Андреа Пирло на пост главного тренера "Юве" неубедительным шагом со стороны руководства клуба.

36-летний форвард хочет вернуться в "Реал" и убежден, что сможет принести пользу мадридскому клубу. 

"Реал" проанализирует ситуацию и направит предложение о трансфере игрока, если посчитает такую сделку необходимой.