Испанские СМИ сообщили, что Роналду хочет вернуться в «Реал»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет вернуться в "Реал", передает Day.Az со ссылкой на Marca.

Португалец готов покинуть итальянский клуб, если получит предложение из Мадрида.

Роналду хочет уйти, так как разочарован неудачей проекта, который выстраивают в "Ювентусе".

Португалец считает назначение Андреа Пирло на пост главного тренера "Юве" неубедительным шагом со стороны руководства клуба.

36-летний форвард хочет вернуться в "Реал" и убежден, что сможет принести пользу мадридскому клубу.

"Реал" проанализирует ситуацию и направит предложение о трансфере игрока, если посчитает такую сделку необходимой.