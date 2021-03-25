19-летний итальянский футболист погиб в результате ДТП

Футболист молодежной команды итальянского "Лацио" Даниэль Герини погиб в возрасте 19 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным портала итальянских СМИ, Герини погиб в результате ДТП с участием двух машин в Риме. Он был в автомобиле вместе с двумя друзьями, которые в данный момент находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Помимо "Лацио", Герини выступал за молодежные команды "Торино", "Фиорентины" и СПАЛа. Также он провел девять матчей в составе сборной Италии до 15 лет и четыре игры за национальную команду до 16 лет.