УЕФА откажется от финансового фэйр-плей

УЕФА откажется от правил финансового фэйр-плей (ФФП), утверждает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

По информации источника, организация создаст новую систему финансового контроля, которая будет предусматривать большую свободу для клубов с точки зрения трат.

Финансовый фэйр-плей был одобрен в 2010 году, а действует с 2011 года.

В прошлом году было объявлено, что правила ФФП нарушил "Манчестер Сити". Английский клуб на два года отстранили от участия в Лиге чемпионов. Также сообщалось, что на "горожан" могут наложить санкции в Англии. Однако в итоге клуб подал апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) и добился отмены дисквалификации.