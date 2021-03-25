https://news.day.az/sport/1328238.html Азербайджанский рефери будет судить матч Дания - Молдова
Азербайджанский рефери будет судить матч Дания - Молдова
Рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на отборочный матч ЧМ-2022, сообщает Day.Az.
Он будет главным арбитром матча Дания - Молдова в группе F.
Помощники - Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, четвертый судья - Эльчин Масиев.
Матч Дания - Молдова состоится 28 марта на Herning Arena в Хернинге. Начало - в 20:00 по бакинскому времени.
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