Азербайджанский рефери будет судить матч Дания - Молдова

Рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на отборочный матч ЧМ-2022, сообщает Day.Az.

Он будет главным арбитром матча Дания - Молдова в группе F.

Помощники - Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, четвертый судья - Эльчин Масиев.

Матч Дания - Молдова состоится 28 марта на Herning Arena в Хернинге. Начало - в 20:00 по бакинскому времени.