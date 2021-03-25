https://news.day.az/sport/1328239.html Вратарь сборной Азербайджана признан лучшим игроком матча с Португалией
Вратарь сборной Азербайджана признан лучшим игроком матча с Португалией
Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев признан лучшим игроком матча отборочного этапа ЧМ-2022 с Португалией, сообщает Day.Az.
Из 29 ударов португальской сборной 14 были направлены в створ ворот. Шесть из них заблокировали футболисты, восемь - отбил голкипер.
Отметим, сборная Португалии переиграла азербайджанскую команду благодаря автоголу Максима Медведева на 36-й минуте игры.
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