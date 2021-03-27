Названы лучшие футбольные лиги планеты

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг мира по итогам второго десятилетия XXI века.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат", рейтинг стран с сильнейшими чемпионатами составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных с 2011 года по 2020 год в регулярном рейтинге IFFHS.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Ла Лига (Испания) - 11988 очков.

2. Английская Премьер-лига (Англия) - 10498.

3. Серия А (Бразилия) - 9851.

4. Серия А (Италия) - 9787,5.

5. Бундеслига (Германия) - 9118.

6. Примера-дивизион (Аргентина) - 8639.

7. Лига 1 (Франция) - 8594.

8. Чемпионат Колумбии по футболу - 7672.

9. Примейра Лига (Португалия) - 7217.

10. Первый дивизион Парагвая по футболу - 6922,5.