Названы лучшие футбольные лиги планеты
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг мира по итогам второго десятилетия XXI века.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат", рейтинг стран с сильнейшими чемпионатами составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных с 2011 года по 2020 год в регулярном рейтинге IFFHS.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Ла Лига (Испания) - 11988 очков.
2. Английская Премьер-лига (Англия) - 10498.
3. Серия А (Бразилия) - 9851.
4. Серия А (Италия) - 9787,5.
5. Бундеслига (Германия) - 9118.
6. Примера-дивизион (Аргентина) - 8639.
7. Лига 1 (Франция) - 8594.
8. Чемпионат Колумбии по футболу - 7672.
9. Примейра Лига (Португалия) - 7217.
10. Первый дивизион Парагвая по футболу - 6922,5.
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