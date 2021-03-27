Сборная Азербайджана сыграет с командой Катара

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с командой Катара.

Матч пройдет на стадионе "Надьердей" в Дебрецене, Венгрия, начнется в 21:00 по бакинскому времени, передает Day.Az.

УЕФА включил Катар в группу А, в которую входят Азербайджан, Португалия, Сербия, Ирландия и Люксембург. Матчи с чемпионом Азии носят подготовительный характер.

Сборная Азербайджана встретится с этой командой в третий раз. Первая игра в 2013 году завершилась вничью 1-1. В 2017 году наши футболисты обыграли катарцев - 2-1.

В первом матче квалификационного раунда сборная Азербайджана уступила Португалии со счетом 0-1. Катар с таким же счетом обыграл Люксембург.