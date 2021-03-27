Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу Большого шлема

Два азербайджанских дзюдоиста выступают во второй день турнира "Большого шлема", проходящего в Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в весе до 81 кг Мурад Фатиев поочередно выиграл у Дина Гемера (Израиль), Хосе Медлиолы (Испания) и Абдельрахмана Мухаммеда (Египет), но в четвертьфинале уступил Тато Григалашвили (Грузия), перейдя в утешительный блок. Здесь Фатиев одолел Анри Эгутидзе (Португалия), а в поединке за третье место должен был бороться с Антуаном Валуа-Фортье (Канада). Но соперник не вышел на схватку и Мурад удостоился бронзы.

Зелим Цкаев (81 кг) прошел Кенни Беделя (Италия), после чего проиграл Дорину Готоноаге (Молдова).

Отметим, что после первого дня соревнования в активе нашей команды одна бронза, выигранная Караматом Гусейновым (60 кг).