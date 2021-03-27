Азербайджан занял второе место в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике

На Кубке мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария) команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла второе место в многоборье (70.950 балла), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место в многоборье заняла команда Болгарии (84.350 балла), на третьем месте расположилась команда Японии (70.650 балла).

За выступление в программе с 3 обручами и 2 парами булав в ходе второго дня соревнований команда Азербайджана в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной получила от судейской бригады 33.500 балла, и вышла в финал Кубка.

Напомним, что по итогам первого дня соревнований команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка в упражнении с 5 мечами с результатом 37.450 балла.

Кубок мира проходит в Софии 26-28 марта. Сегодня, во второй день соревнований, также состоялись выступления гимнасток в индивидуальной программе, которые представили композиции с булавами и лентой.

В индивидуальной программе за Азербайджан выступили две спортсменки - Нармина Самедова и Арзу Джалилова. За упражнение с булавами Самедова получила от судейской бригады - 18.700 балла, с лентой - 18.150 балла. Джалилова за программу с булавами получила 14.450 балла, а с лентой -17.750 балла. Азербайджанские гимнастки в индивидуальной программе в финалы Кубка не прошли.