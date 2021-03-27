Сборная Азербайджана проиграла Катару
Сборная Азербайджана по футболу провела товарищеский матч с командой Катара.
Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport, матч, состоявшийся в Дебрецене (Венгрия), завершился победой сборной Катара - 2:1. В составе сборной Азербайджана отличился Рамиль Шейдаев, точно реализовавший пенальти на 16-й минуте.
Отметим, что подопечные Джанни де Бьязи через три дня встретятся со сборной Сербии в отборочном раунде ЧМ-2022. Игра пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе.
Напомним, что сборная три дня назад в матче отбора ЧМ-2022 уступила команде Португалии со счетом 0:1 благодаря автоголу Максима Медведева.
Катар - Азербайджан - 2:1
Голы: Шейдаев, 16-пен. (0:1), Аль-Хаидус, 55-пен. (1:1), 58 (2:1)
Дебрецен (Венгрия), стадион "Дебрецен".
Главный судья - Иван Кружляк (Словакия).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре