Сборная Азербайджана проиграла Катару

Сборная Азербайджана по футболу провела товарищеский матч с командой Катара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport, матч, состоявшийся в Дебрецене (Венгрия), завершился победой сборной Катара - 2:1. В составе сборной Азербайджана отличился Рамиль Шейдаев, точно реализовавший пенальти на 16-й минуте.

Отметим, что подопечные Джанни де Бьязи через три дня встретятся со сборной Сербии в отборочном раунде ЧМ-2022. Игра пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что сборная три дня назад в матче отбора ЧМ-2022 уступила команде Португалии со счетом 0:1 благодаря автоголу Максима Медведева.

Катар - Азербайджан - 2:1

Голы: Шейдаев, 16-пен. (0:1), Аль-Хаидус, 55-пен. (1:1), 58 (2:1)

Дебрецен (Венгрия), стадион "Дебрецен".

Главный судья - Иван Кружляк (Словакия).