Сборная Турции одержала вторую победу в отборе ЧМ-2022

Сборная Турции выиграла со счетом 3:0 у Норвегии в матче группы G отборочного турнира ЧМ-2022.

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, в составе сборной Турции дважды отличился Озан Туфан. Полузащитник "Фенербахче" забил на 4-й минуте, а потом поставил точку на 59-й минуте. Второй мяч в ворота северян отправил защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджу.

Из-за пандемии коронавируса Норвегия принимала Турцию в испанской Малаге.

После этой победы Турция возглавила отборочную группу с максимальным активом в шесть очков, как и Черногория, которая сегодня ранее разгромила Гибралтар - 4:1. Команды Нидерландов и Хорватии набрали по 3 очка. Сборные Латвии и Гибралтара проиграли обе встречи.

ЧМ-2022, Отборочные матчи. Групповой турнир. Группа G.

Норвегия - Турция 0:3 (0:2)

Голы: Туфан, 4 (0 : 1); Сёюнджю, 28 (0 : 2); Туфан, 59 (0 : 3)