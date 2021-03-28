Роналду о своем поведении в конце матча против Сербии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое поведение в конце отборочного матча к чемпионату миру по футболу 2022 года против Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, на последней минуте матча Роналду пробил по воротам, но сербский защитник спас команду, выбив мяч с линии ворот. Португалец посчитал, что серб сыграл уже за линией. Он начал доказывать это арбитру, но получил желтую карточку. Роналду выбросил капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь окончания поединка.

"Бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас", - написал футболист в Instagram.

Встреча завершилась со счетом 2:2.