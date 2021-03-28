В UFC появился новый чемпион-тяжеловес

Француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганну победил американца с хорватскими корнями Стипе Миочича в главном бою турнира UFC 260, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 28 марта. Африканец нокаутировал оппонента во втором раунде и стал новым чемпионом организации в тяжелом весе, отобрав пояс у Миочича.

Следующим соперником Нганну должен стать экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джон Джонс. О сроках проведения встречи станет известно позднее.

Нганну провел в смешанных единоборствах (MMA) 19 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел три поражения. В активе Миочича 24 боя, спортсмен выиграл 20 из них, проиграв четыре.