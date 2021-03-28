Тренер сборной Англии посоветовал игрокам уйти из соцсетей из-за расизма

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предложил игрокам национальной команды отказаться от присутствия в социальных сетях. Об этом сообщает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению специалиста, на данный момент платформы не контролируют ситуацию, связанную с расистскими оскорблениями. "Игроки заходят в раздевалку после матча и берут телефон. В этот момент они уязвимы и измождены. Что же они там увидят?" - добавил Саутгейт.

Тренер также отметил, что на время сбора национальной английской команды старается дистанцироваться от соцсетей и средств массовой информации. По его мнению, отсутствие негатива оказывает положительное влияние.