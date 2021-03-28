Определился победитель Гран-при Бахрейна

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна, первого этапа чемпионата мира "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым. Финн Валттери Боттас (Mercedes) замкнул тройку призеров.

Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин вылетел с трассы на первом же круге. Его напарник по команде Мик Шумахер финишировал последним, 16-м. Оба гонщика Haas являются дебютантами "Формулы-1" в качестве боевых пилотов.