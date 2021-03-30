Дастин Порье назвал дату третьего боя с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье анонсировал дату поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Пост доступен в Twitter спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

32-летний американец разместил пост в Twitter с надписью "10 июля". Таким образом он подтвердил планы главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, который рассчитывал на третий бой Порье и Макгрегора на турнире UFC 264. Ивент как раз должен пройти 10 июля.

25 марта Уайт отметил, что Порье отказался от титульного поединка ради третьей схватки с Макгрегором. За вакантный пояс в легком весе поспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чэндлер.

Второй поединок между Макгрегором и Порье состоялся в январе. Американец сумел нокаутировать оппонента. Таким образом, он взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году.