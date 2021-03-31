Капитанскую повязку Роналду выставили на благотворительный аукцион

Капитанская повязка, брошенная футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду на газон в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Сербии, выставлена на благотворительный аукцион, сообщает Day.Az со ссылкой на Tuttomercatoweb.com.

В субботу в Белграде сборные Сербии и Португалии сыграли вничью со счетом 2:2. В концовке матча игрок сербской команды выбил мяч с линии ворот после удара Роналду. Судьи посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.

По информации источника, капитанскую повязку Роналду забрал один из сотрудников стадиона в Белграде, он решил выставить ее на аукцион. Отмечается, что вырученные средства пойдут на благотворительность, в частности, на лечение шестимесячного Гаврило Джурджевича, которому поставлен диагноз спинальной мышечной атрофии. На момент написания новости цена за капитанскую повязку Роналду достигла более 350 тысяч сербских динаров (около 3 тысяч евро).