https://news.day.az/sport/1329614.html Состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы в Сочи - ИМЕНА
Состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы в Сочи - ИМЕНА
Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соревнованиях, которые пройдут с 29 апреля по 2 мая 2021 года, примут участие спортсмены из 23 стран мира.
Азербайджан на чемпионате представят: Ниджат Мирзоев, Гусейн Аббасов, Магсуд Магсудов, Селджан Магсудова, Гусеин Асадуллаев, Билал Гурбанов, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Михаил Малкин.
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