УЕФА выделил средства азербайджанскому клубу

УЕФА выделил азербайджанскому клубу "Габала" 5 000 евро, сообщает Day.Az.

Эти средства были выделены на проезд и проживание спортсменов во время участия в 1/64 финала турнира Молодежной лиги сезона 2020/21.

Сумма была переведена на счет клуба "Габала" при посредничестве АФФА.