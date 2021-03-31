https://news.day.az/sport/1329817.html УЕФА выделил средства азербайджанскому клубу
УЕФА выделил средства азербайджанскому клубу
УЕФА выделил азербайджанскому клубу "Габала" 5 000 евро, сообщает Day.Az.
Эти средства были выделены на проезд и проживание спортсменов во время участия в 1/64 финала турнира Молодежной лиги сезона 2020/21.
Сумма была переведена на счет клуба "Габала" при посредничестве АФФА.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре