https://news.day.az/sport/1329884.html На улицах Баку начинается подготовка к «Формуле-1»
На улицах Баку начинается подготовка к «Формуле-1»
В Баку четвертого-шестого июня пройдет очередной Гран-при Азербайджана "Формулы 1", поэтому его организатор - операционная компания Baku City Circuit по ночам будет вести строительно-монтажные работы на улицах столицы, по которым пройдет трасса гонок, сказали Trend в компании, передает Day.Az.
Ранее сообщалось, что с 31 марта барьеры безопасности - бетонные блоки будут устанавливаться на участке от пересечения улиц Пушкина и Хагани и в направлении проспекта Бюльбюля.
Планируется, что эти работы будут проводиться с 22:00 до 06:00.
"С учетом этого призываем водителей не парковать свои автомобили в ночное время на улице Хагани", - сказали в компании.
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