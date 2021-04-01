https://news.day.az/sport/1330036.html АФФА обратится в ФИФА в связи с провокацией армян на матче с Румынией
АФФА обратится в ФИФА в связи с провокацией армян на матче с Румынией
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) направит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с провокацией армян на матче с Румынией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении АФФА на странице в Facebook.
"АФФА в соответствующем порядке направит обращение в ФИФА в связи с вывешиванием так называемого "флага" сепаратистского режима на трибунах стадиона во время сегодняшнего матча между Арменией и Румынией в рамках отборочного тура чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году", - говорится в сообщении.
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