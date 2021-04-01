https://news.day.az/sport/1330121.html Конате может перейти в «Ливерпуль»
Конате может перейти в «Ливерпуль»
Защитник "Лейпцига" Ибраима Конате может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, английский клуб готов заплатить 40 млн евро за 21-летнего француза. Сообщается, что мерсисайдцы уже предложили игроку контракт на пять лет, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
В текущем сезоне Конате провел 15 матчей за "Лейпциг", в которых забил один гол и заработал 2 желтые карточки.
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