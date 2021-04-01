Конате может перейти в «Ливерпуль»

Защитник "Лейпцига" Ибраима Конате может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить 40 млн евро за 21-летнего француза. Сообщается, что мерсисайдцы уже предложили игроку контракт на пять лет, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

В текущем сезоне Конате провел 15 матчей за "Лейпциг", в которых забил один гол и заработал 2 желтые карточки.