Нурмагомедов ответил Фергюсону

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Twitter ответил американцу Тони Фергюсону, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортсмен пожелал удачи американцу в предстоящем поединке против Бенеила Дариуша. Он обратил внимание на то, что Дариуш - самый недооцененный боец в легком дивизионе, и посоветовал ему сосредоточиться на нем. "Всего наилучшего тебе и твоей семье, даже несмотря на то, что ты выглядишь не лучшим образом", - написал Нурмагомедов.

31 марта Фергюсон опубликовал видео с битвы взглядов с россиянином перед их сорвавшимся поединком в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). "Скоро увидимся", - написал он.

Нурмагомедов покинул MMA. Об этом окончательно стало известно в марте. О своем решении россиянин объявил еще в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался неоднократно. Они должны были драться весной 2020-го, однако россиянин снялся из-за неясности относительно места проведения турнира на фоне пандемии. В итоге Фергюсон сразился с Гейджи и потерпел первое поражение за восемь лет, упустив возможность побороться за титул чемпиона в легком весе.