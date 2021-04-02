Южная Корея предложила МОК провести Олимпиаду-2032 вместе с Северной Кореей

Столица Южной Кореи Сеул направил Международному олимпийскому комитету (МОК) предложение о совместном проведении Олимпийских игр 2032 года вместе со столицей КНДР Пхеньяном, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Правительство Сеула заявило о своей необходимости принять у себя Олимпийские игры, подчеркнув, что оно реализует видение МОК во всем мире через спорт", - цитирует Reuters заявление объединенного министерства по межкорейским отношениям.

Это предложение стало результатом принятого на саммите в Пхеньяне в конце 2018 года решения, когда президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын договорились продвигать совместную заявку на проведение Олимпийских игр.