https://news.day.az/sport/1330862.html Шахрияр Мамедъяров вошел в Топ-13 шахматистов мира - ФОТО
Шахрияр Мамедъяров вошел в Топ-13 шахматистов мира - ФОТО
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала список 13-и гроссмейстеров, которые за свою карьеру достигли рейтинга свыше 2800 пунктов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в список вошел лишь один азербайджанский шахматист - Шахрияр Мамедъяров (2820). Он занимает 6-ое место
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