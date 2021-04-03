Шахрияр Мамедъяров вошел в Топ-13 шахматистов мира

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала список 13-и гроссмейстеров, которые за свою карьеру достигли рейтинга свыше 2800 пунктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в список вошел лишь один азербайджанский шахматист - Шахрияр Мамедъяров (2820).  Он занимает 6-ое место