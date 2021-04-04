https://news.day.az/sport/1330947.html Макгрегор анонсировал дату боя с Порье
Макгрегор анонсировал дату боя с Порье
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил дату реванша против американца Дастина Порье, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Третий бой пройдет 10 июля, сообщил Макгрегор на своей странице в инстаграме.
24 января Порье победил Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби, нокаутировав ирландца во втором раунде.
Перед этим Порье и Макгрегор дрались в 2014 году, и тогда ирландский боец победил нокаутом в первом раунде.
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