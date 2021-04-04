https://news.day.az/sport/1330975.html Сегодня завершается 21-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Сегодня завершается 21-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Сегодня завершается 21-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
Во второй день тура "Нефтчи" примет "Сумгайыт", "Сабах" дома встретится с "Габалой", а "Карабах" сыграет в гостях с "Кешля".
Вчера состоялась одна игра тура. "Сабаил" и "Зиря" победителя не выявили (0:0).
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