Установлен новый мировой рекорд в полумарафоне

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд в полумарафоне. Об этом сообщает RFI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летняя спортсменка на соревнованиях в Стамбуле преодолела дистанцию в 21 километр и 97,5 метра за 1 час 4 минуты и 2 секунды. Предыдущее достижение принадлежало эфиопке Абабель Йешане. В феврале прошлого года она пробежала полумарафон за 1 час 4 минуты и 31 секунду.

Чепнгетич завоевала золото чемпионата мира 2019 года в марафоне и стала серебряным призером мирового первенства-2018 в полумарафоне.