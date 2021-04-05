«Манчестер Юнайтед» выразил готовность заплатить вратарю за уход из клуба

"Манчестер Юнайтед" выразил готовность расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа по окончании сезона. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер доволен английским голкипером Дином Хендерсоном и намерен сделать его первым номером команды.

Де Хеа - самый высокооплачиваемый игрок Английской премьер-лиги (АПЛ), его зарплата составляет 350 тысяч фунтов в неделю. "Красные дьяволы" хотят выручить за футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, МЮ готов выплатить испанцу компенсацию, чтобы тот согласился уйти из команды. Контракт 30-летнего вратаря с манкунианцами истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Де Хеа провел 29 матчей во всех турнирах. Вратарь пропустил 37 мячей, а также сумел оставить ворота в неприкосновенности в десяти встречах.