Месси назвал условие, при котором он останется в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил о своем желании подписать с клубом новый контракт. Срок нынешнего соглашения сторон истекает летом 2021-го года. Теперь аргентинец дал понять, что готов продолжать выступать за каталонцев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Месси хочет переговорить с новым президентом клуба Жоаном Лапортой о нескольких условиях сотрудничества. Как сообщает As, среди них желание футболиста увидеть проект по завоеванию клубом главного трофея Лиги чемпионов. Месси хочет, чтобы в нем было описано достижение этой цели.

Также сообщается, что окончательное решение по продолжению своей карьеры аргентинец примет за оставшееся до конца сезона время.