Нападающий Эден Азар может покинуть "Реал".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на soccer.ru, в клубе недовольны поведением бельгийца после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Челси" (0:2), где он смеялся и шутил в компании игроков "синих" после поражения. Испанские СМИ утверждают, что "Реал" выставил Азара на трансфер.

Азар больше не является неприкасаемым, он не был неприкасаемым даже до игры с "Челси". Говорят, что если по трансферу Азара поступит хорошее предложение, то этим летом он будет продан.

Напомним, что Азар перешёл в "Реал" летом 2019 года за 89 миллионов фунтов стерлингов (плюс бонусы), однако за два года в мадридском клубе был постоянно подвержен травмам.